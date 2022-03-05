البابا تواضروس يجتمع باللجنة الدائمة للمجمع المقدس

جدة - نرمين السيد - ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس التى تضم مقررى اللجان الرئيسية بالمجمع، و6 من مطارنة الكنيسة إلى جانب سكرتارية المجمع المقدس، وذلك فى المقر البابوى بالقاهرة.





تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة فى مجال العلاقات المسكونية للكنيسة القبطية وبعض الترتيبات الإدارية الكنسية، منها المعاهد التعليمية وموضوعات تخص شؤون الرهبنة والأديرة داخل وخارج مصر، وأيضًا ترشيحات الأساقفة الجدد. وانتهت الجلسة بمجموعة من التوصيات الهامة التى ستعرض فى جلسة المجمع المقدس المقرر عقدها يوم 9 يونيو المقبل.

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