نبيه يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز استعداداً لمواجهة الجونة.. وعودة طارق حامد

/683273/نبيه-يطالب-لاعبي-الزمالك-بالتركيز-استعدادا-لمواجهة-الجونة-وعودة-طارق-حامد

عقد أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم السبت بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في تواجد كل من أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما حرص على مطالبة اللاعبين بالتركيز استعدادا لمباراة الجونة ، من أجل تحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات، خاصة وأن اللقاء المقبل سيكون بمثابة بروفة قوية قبل مواجهة الوداد المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا.

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريب اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل.

إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفني.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة أبناء مية عقبة في المباراة الأخيرة مع الفرنسي أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف بدوري الأبطال.

يوسف أوباما يلتزم بالموعد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت المحدد إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.

أسامة نبيه

عقد أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، قبل انطلاق المران الجماعي أمس الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأثنى “نبيه” على على أداء اللاعبين في مباراة فيوتشر الأخيرة، وأشاد بالروح التي ظهر عليها الفريق والإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة، وطالب بضرورة الاستمرار في تقديم أداء أفضل في الفترة المقبلة.