/683269/الأهلي-يواجه-شبح-الخروج-المبكر-من-دوري-أبطال-أفريقيا-في-هذه-الحالة

يتقابل النادي الأهلي مع نظيره المريخ السوادني اليوم في تمام التاسعة مساء، ضمن مباراة الجولة الأولى المؤجلة بين الفريقين من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بعدد التعصر مؤخراً أمام صن داونز في اللقاء الذي جمع بينهم في ستاد القاهرة، وأنتهى حينها بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف نظيف.

ويواجه الاهلي شبح الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم في حالة عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام المريخ، حيث سيتأزم موقفه في منافسات المجموعة في حالة الخسارة أمام المريخ.

ويمتلك الأهلي نقطة وحيده يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة، ولكن من خلال مبارتين فقط، أي في حالة لعبه اليوم وعدم تحقيق الفوز سيؤثر بشكل كحبير عليه في الطريق نحو التأهل من المجموعة.

لذلك تعد مواجهة اليوم أمام المريخ هامة وفاصلة لجماهير وعشاق القلعة الحمراء، الذين يأملون في تحقيق الإنتصار، وعدم تكرار ما حدث في اللقاء الماضي أمام صن داونز.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير .

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد عبدالمنعم ـ كريم فؤادـ محمد هاني.

خط الوسط:حمدي فتحي ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمد محمود ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: بيرسي تاوـ حسام حسن ـ محمد شريف.

موقف الفريقين في المجموعة

يتواجد المريخ السوداني في المركز الثاني بالوصافة، برصيد 4 نقاط، في المجموعة الأولى، من أصل مبارتين، تعادل في الأولى مع صن داونز، وحقق الفوز في الثانية على غريمه المحلي الهلال.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي، في أولى مواجهات الأخير بعد كأس العالم للأندية، على ملعب الجوهرة الزرقاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما سقط في المواجه الثانية امام صن داونز بالقاهرة بنتيجة هدف دون رد.

نجح النادي الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا، في النسختين الأخيرتين، والتي جاءت الأولى على حساب الزمالك غريمه القاري والمحلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، والثاني والأخيرة امام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.