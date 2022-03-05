أقامت الجالية المصرية بدولة الكويت أمس كرنفال ملتقى المصريين بالكويت (شباب الخير) للاحتفال باعياد الاستقلال الـ٦١ والتحرير الـ٣١ لدولة الكويت الشقيقة، حيث تعد هذه الفاعلية ختاما لاحتفالات ابناء الجاليه المصريه باعياد دوله الكويت الشقيقه ، حيث تضمنت احتفالات الجاليه ، حفل اقامته رابطه (جورته) باتحاد النوبه وبمشاركه ممثلون عن الروابط المصريه، بالتزامن مع احتفالات نظمتها السفارة (المكتب الثقافى) بالتعاون مع أبناء الجالية لمده ثلاثة أيام متتالية، وفى الختام عقدت احتفالات ملتقى المصريين بمشاركة عدد من الروابط المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجالية المصرية تختتم مشاركتها باحتفالات الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.