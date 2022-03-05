هيئة الدواء المصرية: تدشين المنصة الإلكترونية ”EgyCosm ” الخاصة بإدراج وتداول مستحضرات...

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تدشين المنصة الإلكترونية "EgyCosm "، والتي سيتم من خلالها تطبيق القرار الوزاري رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢، والدلائل التنظيمية التابعة له بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل عن طريق ميكنة جميع الإجراءات، وكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتسجيل مستحضرات التجميل؛ تماشيا مع النظام الأوروبي المتبع للإدراج.

وأكدت الهيئة أنه سوف يتم عقد مجموعة ورش عمل افتراضية لممثلي شركات التجميل؛ لشرح طريقة استخدام المنصة الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار الوزاري رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢، يهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية، وضبط الأسواق فيما يخص استيراد مستحضرات التجميل ذات جودة موثوقة المصدر؛ من خلال تبسيط كامل الإجراءات اللازمة للموافقة على تداول مستحضرات التجميل، والاعتماد على المتابعة في الأسواق؛ لضمان جودة وسلامة وأمان مستحضرات التجميل، وجذب كافة العاملين في هذا المجال إلى اتباع نظام الإدراج لمنتجاتهم، ومنع السوق السوداء، والمخالفات في هذا النطاق.

كما يهدف أيضاً إلى إنشاء قاعدة بيانات لمستحضرات التجميل قائمة على كافة المعايير القياسية العالمية في هذا الشأن، وتحديثها بشكل يومي، وتسهيل التواصل بين كافة المتعاملين بسوق مستحضرات التجميل المصري وهيئة الدواء المصرية، وضمان سلامة وكفاءة وأمان مستحضرات التجميل التي يتم تداولها؛ لضمان توافر مستحضرات تجميل ذات بمعايير عالية من الأمان والجودة، والحصول على كافة خدمات الإدراج بشكل إلكتروني، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونياً على مدار الساعة، وسهولة استرجاعها، وتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلبات والملفات المقدمة؛ مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد لمقدم ومراجع الطلب.

وأوضحت الهيئة أنها بهذا القرار تكون قد قامت بتطوير ملف التجميل من خلال محورين أساسيين، وهما: تطوير نظم العمل المتبعة لتنظيم تداول مستحضرات التجميل، وتطبيقها بمنصة الكترونية بالتوازي.

يأتي ذلك في إطار حرص #هيئة_الدواء_المصرية على تطوير نظم العمل المتبعة، ودعم العمل الرقابي، وتشجيع الاستثمار، ودعم سياسات #التحول_الرقمي.