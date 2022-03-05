قاضيات على المنصة.. يوم تاريخى فى مجلس الدولة (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وكان المستشار محمد محمـود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، صرح بأنه تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2021 فى الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين 98 قاضية فى مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل فى الدوائر المختلفة لهيئة مفوضى الدولة.
حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها وشاركن زملاءهن من القضاة فى الإنجاز المتميز الذى يتم حاليا بالمجلس.
وفى ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائى ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة، والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومى ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.
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