بعد ساعات من طرحها.. هاجر عدنان تتخطى الـ 100 ألف مشاهدة بأغنية «الخاتم»

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دوت الخليج تكشف "الخاتم" أحدث أغاني هاجر عدنان

أغنية هاجر عدنان الجديدة

وحرصت المطربة هاجر عدنان أن تهدي أحدث أعمالها الغنائية "الخاتم" لكل مغربي ومغربية في حفل زفافهما، ويتميز الفيديو كليب الخاص بالأغنية بالطابع العصري.

وترمز الأغنية الجديدة للمطربة المغربية إلى ثقافة العرس المغربي، وتعاونت في أغنيتها الجديدة "الخاتم" مع الشاعر محمد أمير، ولحن الأغنية أشرف محمد فارسي، بينما جاء توزيع الأغنية لـ بدر المخلوق، وتخطت الأغنية الـ 100 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

أغنية "الخاتم" لـ هاجر عدنان

وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية بالمدينة الحمراء مراكش، وأخرجه أمين مرتضى بجانب تحت إدارة أعمال عماد النجلاني .

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر عدنان أغنية "ماشي ما لقيت"، والتي طرحتها منذ ثلاثة أشهر، وحققت بالأغنية نجاحا كبيرا حيث تخطت المليون ونصف مشاهدة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي الأغنية الثالثة في مشوار نجمة ستار أكاديمي المغرب التي فازت بنسخته الوحيدة بعد عودتها.

نجمة ستار أكاديمي المغرب

وكانت هاجر عدنان قد توقفت عن الغناء لفترة استمرت حوالي عشرة سنوات، قبل أن تعود من جديد وتقدم أعمالها الغنائية، ومن ضمن الأعمال الناجحة والمميزة التي قدمتها كانت أغنية "اليوم خلاص"، و"لالة تركية" التي قدمتها ديو برفقة مغني الراب "أمين القيصر"، و"مانيش منا" التي جمعها بالفنان بدر سلطان.

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ولم تكتفي هاجر عدنان بالغناء فقط حيث أنها خاضت تجربة التمثيل خلال الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021، من خلال مسلسل "كلنا مغاربة" الذي أخرجته صفاء بركة، وجسدت خلال المغربية، شخصية فنينة وهي سيدة صحراوية.

جدير بالذكر أنها شاركت أيضًا الفنان زكريا الغافولي في أغنية تتر مسلسل "كلنا مغاربة" وحملت الأغنية اسم "أنا مزاوك فيك" والتي حققت حوالي 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.