«أختي أذتني كتير واشتريت حصان بمليون استرليني».. اعترافات جريئة لـ حورية فرغلي بهذا الموعد

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تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم يومي الخميس والجمعة المقبلين، الفنانة حورية فرغلي في حلقة جديدة من برنامجها "حبر سري" المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

دوت الخليج يكشف موعد حلقة حورية فرغلي في "حبر سري"

لقاء حورية فرغلي مع الإعلامية أسما إبراهيم

طرحت قناة القاهرة والناس الفضائية برومو لقاء الفنانة حورية فرغلي في برنامج "حبر سري" والتي من جانبها روجت له عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وستكشف حورية فرغلي في البرنامج مجموعة من أسرار حياتها.

بجانب كواليس أعمالها بجانب أزمات وصعوبات واجهتها أبرزها أزمتها الصحية وعمليات التجميل التي أجرتها، وكشفت حورية في لقائها التلفزيوني الأخير لأول مرة قصة شرائها حصانًا ثمنه مليون إسترليني، وبررت ذلك بحبها وهوسها الكبير له.

موعد حلقة حورية فرغلي في حبر سري

ومن المقرر عرض لقاء حورية فرغلي مع الإعلامية أسما إبراهيم يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وعلقت الفنانة على الانتقادات والسخرية التي تعرضت لها طوال فترة مرضها، ولأول مرة تتحدث حورية فرغلي عن شقيقتها حيث قالت: "أختي أذتني كتير.. واتكلمت علي كلام وحش.. وفي فترة مرضي الناس كانت بتحط صورتي جمب أبو الهول، وبيقولوا ما الفرق؟".

وتابعت الفنانة حورية فرغلي قائلة: "حتى فقدت الثقة بنفسي بطريقة غير طبيعية، وكل القريبين مني بعدوا عني وأصبحت لا أستطيع النظر في المرآة"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات عبر حسابها الرسمي متحمسين لهذا اللقاء.

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ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة قد تصدرت التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل بسبب تصريحاتها التلفزيونية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي حيث روت قصة تبنيها طفلًا، قائلة: "تبنيت طفل وتكفلت بـ آخر كفيف وأصم ثم توفى".

وأضافت حورية فرغلي: "وتبنيت ابن خادمتي لكنها شعرت بالغيرة منيّ، وأخدته وهربت"، وكشفت أيضًا في حوارها التلفزيوني عبر شاشة قناة ON E الفضائية، تفاصيل رحلة علاجها في أمريكا، وكانت آخر أعمال الفنانة مسلسل أيام الذي تشارك في بطولته برفقة شيري عادل ويعرض عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية.