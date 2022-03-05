ورشة ديكور سينمائي مجانًا في مركز ثروت عكاشة.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت إدارة المركز القومي للسينما عن ورشة عمل مجانية بعنوان "مدرسة الديكور السينمائي"، التي يقدمها المركز لمحبي الديكون والسينما من الشباب،كنوع من أنواع الدعم لإثراء معرفتهم وتطويع المواهب الشابة في خدمة السينما.

دوت الخليج يرصد ورشة مدرسة الديكور السينمائي المجانية بمركز ثروت عكاشة الثقافي

ورشة مدرسة الديكور السينمائي المجانية بمركز ثروت عكاشة الثقافي

ستقام ورشة مدرسة الديكور السينمائي المجانية يوم الثلاثاء القادم، الموافق 8 مارس في تمام الساعة 5 مساءًا، في مركز ثروت عكاشة الثقافي بمنطقة الهرم، والذي يقدها المركز القومي للسينما الذي ترأسه السيناريست زينب عزيز، المقدمة مجانًا للشباب الهواة المحبين لعالم الديكور، والراغبين في دخولهم صناعة السينما بهذا الفن المهم.

المهندس شادي عناني يقدم ورشة مدرسة الديكور السينمائي

سيقوم مهندس الديكور شادي عناني بتقديم معرفته وخبرته في مجال الديكور للشباب الهواة، وذلك من خلال عدد من النواحي الهامة في تصميم وتصنيع الديكور السينمائي والإخراج الفني، ومن بينها: تحليل السيناريو وتفسيره، تنمية مهارات البحث الضرورية لتطوير العمل، تحديث المفاهيم القديمة، شرح أساليب التصميم المختلفة، هذا إلى جانب التعريف بالمواد المستخدمة في بناء الديكور الخاص بالمسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية والقصيرة والبرامج التليفزيونية والإعلانات الدعائية.