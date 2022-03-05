كشفته "ديلى ميل" .. فايزر وموديرنا تطرحان لقاحًا جديدًا لمتحور أوميكرون فى الأسابيع المقبلة

شركتي فايزر وموديرناPfizer و Moderna سيحققان 51 مليار دولار من مبيعات لقاح كورونا هذا العام 2022... هذا ما كشفته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، داعية قادة الصحة العالمية شركات الأدوية لإتاحة اللقاحات في العالم النامي.

وقالت الصحيفة، تمتلك كل من شركة Moderna وPfizer، اللتان تتعاونان مع شركة BioNTech الألمانية لتطوير وتصنيع لقاحات كورونا وتقسيم الأرباح معها، لقاحًا خاصًا بأوميكرون من المتوقع أن يصبح متاحًا في الأسابيع المقبلة، مضيفة إن جزءًا كبيرًا من هذه المبيعات موجه للدول الأكثر ثراءً والمتقدمة التي لديها بالفعل معدلات تطعيم عالية،

انتقد خبراء الصحة العالمية الشركات لعدم إتاحة اللقاحات على نطاق واسع في العالم المتقدم.

وأشارت الصحيفة إلي أنه يتم تلقيح 12% فقط من الأفارقة بشكل كامل، بينما لا تزال بعض الدول أقل من معدل التطعيم 5%، تتوقع شركتا Pfizer وModerna، وهما مصنعا اللقاحين الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة ومعظم أنحاء العالم ، تحقيق 51 مليار دولار من مبيعات اللقاحات هذا العام، وفقًا لبيانات الأرباح التي نشرتها الشركتان.

تتوقع شركة Pfizer أن تقود الطريق، مع 32 مليار دولار من المبيعات المتوقعة، مع توقع Moderna إيرادات 19 مليار دولار من لقطات Covid.

وأوضحت الصحيفة، تأتي جميع هذه المبيعات تقريبًا من العالم المتقدم، حيث تمتلك دول كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها فائضًا من اللقاحات بينما تكافح العديد من البلدان النامية للحصول على اللقاحات.

لوحظ التباين الواسع بين العالم النامي والمتقدم من قبل منظمات مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) وتحالف People Vaccine Alliance (PVA) اللذين يواصلان الدعوات إلى الشركات لجعل لقاحتهم متاحة على نطاق أوسع في العالم النامي.

وقالت الصحيفة، إنه تم إعطاء لقاح فايزر 326 مليون مرة لتطعيم 123 مليون أمريكي بالكامل وتعزيز 52 مليون آخرين، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

أفاد مركز السيطرة على الأمراض أيضًا أن حقنة موديرنا قد تم إعطاؤها 208 ملايين مرة لتطعيم 41 مليون شخص بشكل كامل.

يتوقع ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، أن الجرعات المعززة لفيروس كورونا ستكون ضرورية مرة أخرى هذا الخريف، ومن المحتمل أن يكون ذلك بمثابة مكسب مالي آخر لشركة الأدوية العملاقة

لدى كلتا الشركتين خطط كبيرة لعام 2022، مع المزيد من منتجات اللقاحات في الطريق وتتوقع مكاسب مالية غير متوقعة، حيث يقول بعض الخبراء إنه قد تكون هناك حاجة لجرعات سنوية معززة للسيطرة على كورونا على المدى الطويل.

قال ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، في فبراير، إن شركته تعتقد أنه ستكون هناك حاجة أيضًا إلى جرعة معززة أخرى من فيروس كورونا في الخريف، والتي يجب أن تضيف فقط إلى توقعات إيرادات الشركة في المستقبل، مضيفا، "نعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا بأننا ننتقل إلى بيئة مستوطنة من الفيروس.

وأكد: "أنه يجب أن نكون حذرين لأننا كما رأينا مع دلتا، التي جاءت بعد ألفا وكانت أكثر ضراوة، من الممكن دائمًا ان يظهر لدينا بديلا آخر أكثر ضراوة بالطبع.