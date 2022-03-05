تحذير من ارتفاع في الحرارة غدا الأحد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: "القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجة والصغرى 09".