خبير هندى فى جراحات مناظير العمود الفقرى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء الأستاذ الدكتور / مالكوم بستونجى خبير جراحة مناظير العمود الفقرى ، وذلك فى الفترة من ( 12-15 / 3 / 2022 ) ، يقوم خلالها بمناظرة حالات الإنزلاق الغضروفى وضيق القناة العصبية والتزحزح الفقارى بإستخدام أحدث تقنية فى مناظير العمود الفقرى . وتستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام السبت و الثلاثاء والأربعاء من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 مساءًا . للإستفسار رقم التليفون : 01286901275

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