محافظ الغربية: منصة أيادى مصر تدعم الحرف اليدوية وتروجها عالميا

جاء ذلك خلال إعلان المحافظ اليوم السبت، إطلاق منصة (أيادى مصر) للتسويق للمنتجات اليدوية والحرفية بالتعاون مع المنصات الدولية للتسويق الإلكترونى والترويج لتلك المنتجات فى الأسواق الدولية والمحلية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وممثلى وزارة التنمية المحلية، شركة (إى أسواق مصر)، ممثلى الجمعيات الأهلية، وعدد من المصنعين والمنتجين للحرف اليدوية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وأشار رحمى - حسب بيان - إلى أن المحافظة وضعت خطة استراتيجية من 9 محاور وكان للصناعة ودعم المشروعات والحرف اليدوية الجانب البارز من تلك الخطة، فأطلقت المحافظة مبادرة "نحن الأكثر إنتاجا" لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية، بهدف الوصول إلى قرى نموذجية منتجة ذات قدرة تنافسية وإنتاجية عالية قائمة على استخدام التكنولوجيا ، مع الحفاظ على الهوية التراثية المصرية الأصيلة، وذلك من أجل المساهمة فى توفير فرص عمل والقضاء على البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتكوين جيل من الصناع المهرة القادرين على المشاركة فى تحقيق حياة أفضل.
من جانبهما، أشارت ندى مهران ومريم سراج الدين منسقا المنصة بالوزارة، إلى ما تقدمه المنصة من تسويق وبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً وبأياد مصرية وذلك على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وفتح أفاق جديدة للمرأة المصرية.
من جهته، أوضح نائب المحافظ أن المحافظة عكفت على التنسيق من أجل الاستعداد لإطلاق المنصة من خلال التنسيق بين الوزارة والمحافظة والشركة المنفذة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل غداً لعدد من المنتجين الممثلين لقطاعات مختلفة من الحرف اليدوية، بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وشركة إى مصر للتعريف بخطوات التسويق الإلكترونى لمنتجاتهم من خلال المنصة.
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