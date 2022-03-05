السفارة المصرية فى بنين تنظم فعالية ثقافية للفرنكوفونية

جدة - نرمين السيد - وذلك بمشاركة رئيس الجامعة ورئيس اللجنة العليا للفرنكفونية فى بنين، وبحضور عدد من السفراء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
هذا، وأكدت السفيرة المصرية على الدور النشط الذى تقوم به مصر فى المنظمة الدولية للفرنكفونية، وكذا استضافة مصر لجامعة "سنجور" التى تعد صرحا تعليمياً يستقبل العديد من الطلاب من مختلف الدول الإفريقية.
كما تم تنظيم مسابقة خلال الاحتفال للطلاب البنينيين المشاركين لعرض أفكارهم حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمصر ومكانتها ودورها فى منظمة الفرنكفونية.
وقامت السفيرة المصرية بتوزيع جوائز على الطلاب الفائزين، كما قامت بتكريم رئيس الجامعة وأمين عام اللجنة العليا للفرنكفونية والأطقم المعاونة لهم.
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