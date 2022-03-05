برئاسة عماد سعد حمودة..إسكان النواب تناقش قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي..غدا

/683253/برئاسة-عماد-سعد-حمودةإسكان-النواب-تناقش-قانون-تنظيم-مياه-الشرب-والصرف-الصحيغدا

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، اجتماعها غدا برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع قانون مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بلاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية.

دوت الخليج

قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (12) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

رأي اللجنة الـمشتركة:

بعد أن تدارست اللجنة موضوع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022، وفى ضوء ما أبداه السادة مندوبو الحكومة من إيضاحات، فقد تبيــــن الآتي: -

إن خط الحافلات السريعة الذي يربط بين مدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الجيزة يمثل نقلة نوعية متطورة في سبيل الاعتماد على وسائل النقل الحضري التي تخفف من التكدس المروري، كما تتميز تلك الحافلات بكونها من وسائل النقل الجماعى السريعة والمريحة والمناسبة من حيث التكلفة، أيضًا، فتلك الحافلات تعـد من أكثر وسائل النقل حفاظاً على البيئة. إن هذا الاتفاق يمثل خطوة أولية مهمة نحو تنفيذ مشروع الممر الغربي لخط الحافلات السريعة، حيث يوفر التمويل المالى للدعم الفني والاستشاري اللازم لتنفيذ هذا المشروع على النحو الأمثل بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منه.

إن هذا الاتفاق عبارة عن منحة لا ترد، وبالتالي لن تتحمل الحكومة المصرية أية أعباء مالية ناجمة عنه، كما أن التزامات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الواردة بالاتفاق مقبولة وفى الحدود التي تسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مبلغ المنحة.

وفي ضوء ما تقدم فقد انتهى رأي اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رأت وعلى القرار التالي:

وُوفق على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021، وذلك مع التحفظ بشــرط التصديق.