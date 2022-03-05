/683249/حسن-عمار-جهود-الحكومة-لعودة-الطلاب-المصريين-المقيمين-في-أوكرانيا-مشهد-لن-ينساه-التاريخ

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حريصة على حماية أمن وسلامة الطلاب المصريين في أوكرانيا، وعودتهم لأرض الوطن سالمين في إطار توجيهات الرئيس السيسي، حيث تم إرسال طائرة لإعادة نحو 175 طالب وطالبة بعد تركهم لأوكرانيا ووصولهم لرومانيا، موضحًا أن أوضاع المصريين في الخارج ضمن الملفات المهمة والأساسية للدولة، وهو ما ظهر واضحًا خلال هذه الأزمة.

حسن عمار: جهود الحكومة لعودة الطلاب المصريين المقيمين في أوكرانيا مشهد لن ينساه التاريخ

وقال "عمار"، إن الحكومة منذ بداية الحرب تتابع أوضاع الطلاب المصريين في أوكرانيا، والتواصل معهم باستمرار للحفاظ على حياتهم وسلامتهم، حيث قامت بتوجيههم إلى ترك أماكن سكنهم والتوجه إلى الدول الأوروبية الحدودية مع أوكرانيا، وبذلت السفارات المصرية في هذه الدول جهود كبيرة لتأمين وصول الطلاب إلى هذه الدول بسهولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها أبدًا، وتدعمهم وتحمي سلامتهم وأمنهم في الداخل والخارج، فهذا المشهد في عهد الرئيس السيسي لن ينساه التاريخ.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة والسفارات المصرية في الخارج تواصلت بشكل دائم مع الطلاب المصريين في أوكرانيا قبل عودتهم لأرض الوطن، من أجل توجيههم بإتباع الإجراءات اللازمة.

لوصولهم للدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا وعبور حدودها، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الخارجية ساهمت بشكل كبير في زيادة التعاون ما بين السفارات المصرية وسلطات هذه الدول، بما ساعد في وصول الطلاب المصريين وحل مشكلاتهم التي تعرضوا لها خلال عبورهم للحدود الفاصلة بين هذه الدول وأوكرانيا.

جهود كبيرة في إجلاء الطلاب المصريين

وأشار "عمار"، إلى أن القيادة السياسية بذلت جهود كبيرة في إجلاء الطلاب المصريين من أوكرانيا وعودتهم لأرض الوطن سالمين، وما زالت تعمل على هذا الأمر حتى الآن من أجل عودة جميع الطلاب الموجودين في أوكرانيا، والحفاظ على سلامتهم وأمنهم، فإن حياة المواطن المصري وأمنه وسلامته في الخارج ضمن أولويات الدولة المصرية.