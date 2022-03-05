موعد زفاف حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة يثير الجدل بين الجمهور لهذا السبب

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عادت البلوجر سارة صبري وهي حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لتصبح حديث الجمهور والسوشيال ميديا من جديد، بسبب تفاصيل حفل زفافها الذي أعلنت عنه مؤخرًا، ويشار إلى أنها لم تكن مستقرة في مصر حاليًا.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حفل زفاف حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

زفاف حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

وشاركت سارة صبري متابعيها صورة جديدة لها مع خطيبها الذي يدعى مروان، وأعلنت من خلال الصورة عن موعد حفل زفافهما، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة قائلة: "5 سنوات سويًا اليوم وأتزوج منه في 5 أيام"، وبذلك يكون من المقرر أن يقام حفل الزفاف يوم الاثنين المقبل الموافق له 7 مارس الجاري.

خطوبة حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

يذكر أن خطوبة سارة صبري كانت قد أقيمت في 2020، وسط أجواء عائلية وشاركت متابعيها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي وعلقت عليها قائلة: "‏الحمد لله حمدًا كثيرًا"، وفي سياق آخر، كانت قد تصدرت سارة صبري التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالتزامن مع قضائها إجازتها الصيفية في جامايكا، بالبحر الكاريبي.

حيث ظهرت سارة في الصور التي نشرتها بشاطئ البحر الكاريبي، وكانت ترتدي شرعي أو كما يسميه البعض "بوركيني"، وعلقت على الصورة قائلة: "لقد كنت بصدق أحلم بالوجود على الشاطئ اليوم"، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير بها الجدل، فكانت أثارت ضجة بسبب مقطع فيديو نشرته وهي ترقص مع والدها بطريقة شعبية في أحد الأفراح.

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مكالمة الرئيس السيسي وعبد الرحمن أبو زهرة

وكانت سحر أبو زهرة، ابنة الفنان الكبير كشفت كواليس مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوالدها للاطمئنان عن الحالة الصحية له، وقالت في تصريحات سابقة لها: "تحدث الرئيس السيسي إلى والدي وأخبره بأنه أحد رموز الفن بمصر وتمنى له الشفاء العاجل".

وجاء ذلك عقب إصابة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى لتفادي تداعيات تدهور حالته الصحية، ولكن أعلنت ابنته وزوجها الفنان مفيد عاشور شفاء الفنان الكبير وتعافيه من الفيروس بصورة كاملة.