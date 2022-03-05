ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة رفقة شقيقة زوجها أحمد أبو هشيمة «صور»

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نشرت بالأمس الفنانة ياسمين صبري صورة لها أمام الكعبة الشريفة وهي تؤدي مناسك العمرة على السوشيال ميديا، ولكنها لم تكن بمفردها خلال العمرة، ولكن رافقتها مي أبو هشيمة شقيقة زوج الأولى أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال الشهير.

دوت الخليج ترصد صورة ياسمين صبري مع شقيقة زوجها أثناء تأدية مناسك العمرة

ياسمين صبري ومي أبو هشيمة تؤديان مناسك العمرة

نشرت مي أبو هشيمة شقيقة رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة، صورتها هي وياسمين صبري زوجة أخيها، خلال تأديتهما لمناسك العمرة سويًا، وذلك عبر خاصية story التابعة لحسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت مي على الصورة: "الحمد لله".

ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة

شاركت ياسمين صبري متابعيها على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وهي تقوم بتأدية مناسك العمرة أمس، وعلقت عليها قائلة: " اللهم اني اسألك حبك لي ولطفك بي وجمالك في.. واسألك من الأخلاق اطيبها"، وشاركها بعض المشاهير بالتعليقات، فقال شيرييف طانيوس بما معناه: "الله يسعدك"، والفنانة وفاء عامر كتبت لها: "مقبولة حبيبتي"، مصحوبة بالقلوب الحمراء، وقالت لها حلا شيحا: "عُمرة مقبولة ان شاء الله و متقبلة".

كما أضاف الجمهور تعليقاته، فمن من قال: "تقبل الله منا ومنك، جيبلي معك مسواك"، وقالت أخرى: "شوفتى وشك نور ازاى بعد ما لبستى الحجاب"، وقال آخر: "بارك الله فيكي".

ما هو اسم مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2022؟

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن الاسم النهائي لمسلسها الجديد، المنتظر عرضه في رمضان 2022 والمقرر خوضه السباق الرمضان لهذا العام، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار على اسم «دنيا»، وذلك من خلال إجابتها على إحدى الأسءلة التي وجهها متابعيها على موقع إنستجرام لها، من خلال الـask المتوفرة في خاصية story على الموقع.

وفاجئت ياسمين صبري الجمهور بتقديم قصة حياتها من خلال مسلسل مقرر تقديمه العام القادم، ضمن الموسم الرمضاني أيضًا.

ياسمين صبري بطلة فيلم سينمائي

أعلنت ياسمين صبري عن أول بطولة سينمائية لها من خلال برنامج ET بالعربي، وقالت أن فيلم شغل عصابات سيجمع عدد من نجوم الكوميديا المحبوبين من الجمهور المصري.