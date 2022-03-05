/683239/البورى-بـ-60-جنية-والجمبرى-بـ-120جنية-ارتفاع-طفيف-فى-أسعار-الأسماك-بأسواق-دمياط

شهدت سوق الأسماك في مدينة دمياط، إقبالاً ضعيفًا، اليوم السبت، على الرغم من توافر أصناف بحرية ونهرية، أبرزها السردين والجمبري والبوري، والكابوريا، ربما كانت لارتفاع أسعار بعض الأصناف أثرا فى هذا الأمر، أيضاً كانت لتلعيق رحلات الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية التى شهدتها دمياط خلال الفترة الماضية السبب فى ضعف الاقبال وتحريك الأسعار لبعض الأصناف.

وأوضح علي شطا، صاحب محل لبيع الأسماك في سوق القنطرة لـ"دوت الخليج"، أن هناك أصناف مختلفة في السوق على رأسها البوري الذي بلغ سعر الكيلو منه 60 جنيهًا، والجرانة 40 جنيهًا وحتى 60 جنيهًا، وأضاف شطا، أن سعر كيلو الطوبارة بلغ ٦٠ جنيهًا، وتراجع إقبال الأهالي على شراء "الشبار الأخضر" الذي سجل 25 جنيهًا بينما "البلطي الكبير" 30 جنيهًا، والهليلي 70 جنيهًا، كما أن سعر الدنيس سجل نحو 90 جنيهًا والسهيلي 70 جنيهًا، والقاروص 70 جنيهًا والجمبري "كبير" 180 جنيهًا وللمتوسط 120 جنيهًا و60 جنيها للحجم الصغير، وتراوحت أسعار الكابوريا مابين الـ 50 و الـ 60 جنيهاً، وبلغت أسعار الوقار 120 جنيها والحنشان 90 جنيها، وبلغ سعر كيلو المرجان 60 جنيها.

عوض عوض نقيباً لمهندسين دمياط

أسفرت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين لانتخاب رئيس النقابة الفرعية في محافظة دمياط، عن فوز المهندس عوض محمد عوض، نقيبا للمهندسين، وحصل المهندس عوض محمد عوض على 852 صوتا بينما حصل منافسه المهندس شريف كامل على 841 صوتا، ليسحم مقعد النقيب بفارق 11 صوتاً فقط، وسط حضور متوسط من قبل أعضاء الجمعية العمومية بنقابة مهندسين دمياط،

وجاءت نتيجة انتخابات مجلس نقابة المهندسين بدمياط ويوم الجمعة الماضية، أسفرت نتيجة فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي، لأعضاء نقابة المهندسين بمحافظة دمياط، عن إعادة على مقعد النقيب، بين شريف كامل وعوض محمد عوض. وتنافس 7 مرشحين على مقعد نقيب المهندسين بمحافظة دمياط، وكان إجمالي الحضور 1865 صوتًا، حصل منهم المهندس عوض محمد عوض على 534 صوتًا، بينما حصل المهندس شريف كامل على 714 صوتًا. وأسفرت نتائج الفرز لباقى الأعضاء عن فوز المهندس أحمد غانم، والمهندس أسعد شاكر على مقاعد كهرباء، والمهندس طارق رمضان على مقعد ميكانيكا، والمهندس إبراهيم القط، والمهندس محمد موافي، والمهندسة آية أبو العز على مقاعد قسم مدني، وفاز إياد الشيحة بمقعد قسم الشعب الأخرى. زشهدت انتخابات التجديد النصفي بمقر نقابة المهندسين بمدينة دمياط، اقبالا كبيرا للإدلاء بالأصوات الانتخابية.