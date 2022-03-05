أسعار عمرة رمضان 2022 في مصر الخمس نجوم و الاقتصادي ورسوم العمرة

أسعار عمرة رمضان 2022 في مصر، بعد أن كانت المملكة العربية السعودية قد أوقفت رحلات الحج والعمرة بداية من الظروف الخاصة التي عشناها، عادة تستقبل الحجاج والمعتمرين بشكل تدريجي عام بعد الثاني فكانت في البداية تكتفي بمن داخل المملكة، لكن هذه الفترة عادة رحلات الحج والعمرة مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، ولذلك يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن أسعار العمرة في موسم رمضان الحالي في مصر في الوقت الحالي.

أسعار عمرة رمضان 2022 في مصر

لقد فوجئ الجميع بأن أسعار العمرة في موسم رمضان الحالي قد قفزت بشكل مبالغ فيه هذا العام. لذلك قد بلغت الزيادة الغير متوقعة 6000 جنية مصري، وذلك بالطبع على حسب البرنامج السياحي الذي ترغب في السفر من خلاله على حسب رغبتك الشخصية على النحو التالي:

تكلفة العمرة من مصر 2022

هذه السعار مبدأيه و قد تختلف على حسب برنامج العمرة المقدم من شركة السياحة:

أسعار العمرة في موسم رمضان الحالي لفئة ال 5 نجوم: وصل سعرها 50 ألف جنية مصري، أي ما يعادل 3200 دولار أمريكي.

اما أسعار العمرة في موسم رمضان الحالي لفئة ال 4 نجوم: وصل سعرها 40 ألف جنية مصري، أي ما يعادل 2550 دولار أمريكي.

وأسعار العمرة في موسم رمضان الحالي للفئة الشعبي لفنادق 3 نجوم: وصل سعرها 35 ألف جنية مصري. هذا يعني انه يعادل 2250 دولار أمريكي.

رسوم عمرة رمضان 2022

إلى جانب ما قمنا بتوضيحه في الفقرة السابقة عن أسعار العمرة في موسم رمضان الحالي .

بالتالي رسميا توجد بعض الرسوم التي من الضروري أن يقوم الشخص بسدادها حتى يتمكن من السفر وتأدية مناسك العمرة. الخاصة برمضان ولقد بلغت إجمالي هذه الرسوم 2800 جنية للفرد.

بينما قيمة هذه المصروفات بالدولار الأمريكي تصل إلى 178 دولار.

علاوة على ذلك إن كل من هم دون 18 عام يتم إعفائهم من كل هذه الرسوم، وهذه الرسوم تم توضيح الهدف الأساسي منها وهو التأمين الطبي للمعتمر.

لقد عرضنا لكم في المقال السابق المعلومات الدقيقة حول أسعار عمرة رمضان 2022 في مصر. وذلك بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عودة رحلات الحج والعمرة مع الحرص على أتباع كافة الإجراءات الاحترازية. وألا يدخل إلى أرضها أي شخص لم يتلقى اللقاح على الأقل الجرعتين الأولى والثانية. كما يلتزم بفترة العزل والحجر عند الدخول والخروج من المملكة.