حياة كريمة.. صحة الشرقية توقع الكشف على 2500 مريض (صور)

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واستمرت القافلة لمدة يومين، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.
وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2552 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.
وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
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