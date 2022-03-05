المجمع الطبى للقوات المسلحة يشهد إجراء جراحة نادرة بالشريان الأورطى

وذلك بواسطة الأشعة التداخلية والتى تُعد من أكثر العمليات تعقيداً ومهارة بتخصص ( T - branch EVAR) المغذية لشرايين البطن الرئيسية.
فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الخدمات الطبية المتميزة للمرضى من العسكريين والمدنيين على حد سواء من خلال الإمكانيات الطبية المتطورة تحت إشراف نخبة من أمهر الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات بكافة الصروح الطبية بالقوات المسلحة.
وتعد تلك الجراحة من الجراحات النادرة والمعقدة بتخصص جراحة الأوعية الدموية، والتى تمت تحت إشراف فريق طبى مصرى خالص من الأطباء وتمريض القوات المسلحة وبنتائج مبهرة، حيث مر المريض بفترة العملية ومابعد العملية بحالة مستقرة وخرج من المستشفى بحالة جيدة جداً بعد أن كان يتم الاعتماد على الخبراء الأجانب لتنفيذ مثل هذه الجراحات.
وتعد تلك العملية نافذة أمل لمرضى التمددات بالشريان الأورطى الصدرى والبطنى حيث تُعد بديلاً للجراحات الكبرى ذات الخطورة البالغة على الحياة والأثار الجانبية الشديدة، حيث يتم إجراء هذه الجراحة من فتحات جراحية صغيرة بمنطقة أعلى الفخذين وبواسطة الأشعة.
يأتى ذلك فى إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للقطاع الطبى بما يمكنها من الارتقاء بكافة مقومات المنظومة الطبية بالقوات المسلحة.
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