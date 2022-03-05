محافظ القاهرة يفتتح معرض «مصر بقت أحلى» للأنشطة الطلابية

جدة - نرمين السيد - افتتح خالد عبدالعال محافظ القاهرة، معرض "مصر بقت أحلى" للأنشطة الطلابية والذى أقامته مديرية التربية والتعليم بمجمع مدارس الملك فهد بمشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، تحت إشراف التوجيه العام للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة.





وشارك فى المعرض عدد كبير من طلاب المدارس؛ لعرض إبداعاتهم الفنية التى ضمت 700 قطعة فنية تجسد أهم مشروعات وإنجازات الدولة خلال 7 سنوات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المعروضات التى ضمها المعرض تعبر عن وعى الطلاب الكامل بما يتم إنجازه فى الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى، موجهًا الشكر لوزارة التربية والتعليم لاهتمامها بإقامة المعارض التى تبرز الجهود التى تقوم بها الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا المعرض يأتى فى إطار تشجيع ودعم الطلاب لتنمية مهاراتهم وتبنى ما يقدمونه من أفكار وإبداع وتزكية روح الانتماء لديهم، مشيرا إلى أن تنظيم المعارض والمشاركة فى المسابقات لإظهار المواهب الفنية وتشجيعها تعزز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب وترسخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة وإحداث التغيير.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرا للأنشطة الطلابية المختلفة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لإبراز مواهبهم وتنميتها مشيدًا بمشاركة عدد كبير من ذوى الهمم فى المعرض بمنتجاتهم المميزة.

وأشاد محافظ القاهرة بالمستوى الفنى والإبداعى للطلاب وحثهم على الاستمرار بتنفيذ تلك الأعمال التى تنمى الابتكار والإبداع والفكر لديهم.

ضم المعرض ورش عمل للطلاب ذوى الهمم كما قدم الطلاب استعراض مسرحى بعنوان "يوم الشهيد"، وعرضًا لمجموعة من الأغانى الوطنية والشعر.