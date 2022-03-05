بناء علي طلب النائبة مي رشدي.. تشكيل لجنة لمعاينة إنشاء كوبري للمشاه بقرية العصلوجي بالشرقيه 

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دوت الخليج

إنشاء كوبري للمشاة امام قرية العصلوجي بمحافظة الشرقية

وأوصت لجنة الإقتراحات والشكاوى علي تكوين لجنة برئاسة اللواء محمد محفوظ وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الشرقية، والنائبة مي رشدي، وهيئة الطرق والكباري، وفي حضور النائب لطفي شحاتة والنائبة مروة هاشم وعدد من أهالي قرية العصلوجي، لمعاينة المكان المنوط به انشاء كوبري المشاة.

وكانت النائبة مي رشدي مجلس النواب، بمقترح برغبة بانشاء كوبري مشاة، امام قرية العصلوجي بمحافظة الشرقية مرورا اعلي السكة الحديد وذلك لتجنب الكثير من الحوادث.

واشارت النائبة مي رشدي، فى المقترح برغبة المقدم، أن هناك حوادث كثيرة تحدث فى هذه القرية بسبب عبور المواطنين والطلاب من اعلي السكة الحديد ما يعرض حياتهم للخطر، موضحة أنها تقدمت بالمقترح بانشاء كوبري اعلي السكة الحديد لتجنب تكرار الحوادث خاصة ان الطلاب يعبرون السكة الحديد للوصول الى المدارس المقابلة للجهة الاخري فضلا عن اضطرار الاهالي الى العبور للجبة المقابلة مرورا بالسكة الحديد ليتمكنوا من ركوب المواصلات من الجهة المقابلة.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

جاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية في مجال النقل البحري وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع.