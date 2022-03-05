/683234/محافظ-بورسعيد-يتابع-نتائج-حملات-ضبط-سناتر-الدروس-الخصوصية-بالمحافظة

أغلقت محافظة بورسعيد ، عدداً من سناتر الدروس الخصوصية، بنطاق حى الزهور وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية لما لها من أضرار علي العملية التعليمية . جاء ذلك خلال مرور فوزي الوالي رئيس حي الزهور ،فى حملة مكبرة لرصد مراكز الدروس الخصوصية و تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتمكنت الحملة من رصد عدداص من السناتر الخصوصية المخالفة لقرارات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والتى أصدرها بشأن غلق سناتر الدروس الخصوصية، وتم غلق سنترين من الدروس الخصوصية، فضلاً عن ضبط مكتبة داخل أحد السناتر.

و قامت الحملة بتحرير المحاضر الازمة ضد المخالفين وأكد " فوزى الوالى " رئيس حى الزهور أن معظم مراكز الدروس الخصوصية المتواجدة بالمحافظة تعتبر غير قانونية ونتعامل معها وفقا للقانون، مشيراً إلى أنه تم توجيه كافة رؤساء الأحياء على مستوى المحافظة لشن حملات مكثفة تستهدف ضبط تلك المخالفات، مشدداً أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أصدر تعليمات مشددة بشأن التصدى لتلك الظاهرة والتى أثرت على نسب حضور الطلاب للمدارس خلال الفصل الدراسي الأول.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق فى شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التى تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية فضلاً عن مخالفه الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

محافظ بورسعيد يتفقد مشروعات المنطقة الصناعية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مصنع ليوتكس و مصنع إنتاج البطانيات بجنوب بورسعيد، وذلك خلال جولة محافظ بورسعيد مع أحد رجال الأعمال من دولة الصين "، للتعرف على الفرص الاستثمارية بجنوب بورسعيد وبحث التعاون بين الجانبين في المجال الصناعي، وأشاد محافظ بورسعيد ورجل الأعمال الصيني بمنتجات مصنعي ليوتكس و البطاطين، و جودة ومعدلات الإنتاج، وأكد المحافظ أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلي ويوفر صناعة محلية مهمة، لافتا أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعي، و التقى المحافظ بعدد من العاملين بالمصنعين ، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، كما تم تفقد خطوط ومراحل الإنتاج والأقسام المختلفة.