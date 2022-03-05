وزيرة البيئة تطلق مسابقة بيئية شهرية على الموقع الالكترونى لوزارة البيئة

د.ياسمين فؤاد : جوائز المسابقة من دراجات تعكس أهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة .....التعاون بين البيئة والقطاع الصحى يؤكد على الارتباط الوثيق والتداخل بينهما

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون مع شركة سانوفى مصر مسابقة شهرية للجمهور على الموقع الالكترونى للوزارة تحت عنوان " صحتنا من صحة كوكبنا "، وذلك وفى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة سانوفى مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، وذلك بهدف المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية"إتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.

تشمل المسابقة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة أمراض الحساسية ، حيث تتضمن المسابقة سؤالاً شهرياً ،يقوم المتسابق بالإجابة عليه على الموقع الالكترونى للوزارة و يتم تقييم الاجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين ، وتشمل الجوائز توزيع عدد 2000 دراجة هوائية مقدمة من تلفاست احدى منتجات شركة سانوفى مصر على الفائزين .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية إطلاق هذه المسابقة فى هذا التوقيت الهام لمصر فى ظل استعداداتها لإستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية لبعث رسالة قوية للعالم عن إتحاد المصريين حول هدف واحد لاظهار الدولة المصرية بصورة مشرفة ، وتقديم نموذج للدول النامية وخاصة الافريقية لما تستحقه لها ولشعوبه كما تعكس المسابقة الدور المصرى و ما يتم من جهود لحماية البيئة وتنميتها للحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، كما تؤكد المسابقة على جهود وزارة البيئة لرفع الوعى البيئى لدى شرائح المجتمع المختلفة بالموضوعات البيئية المتنوعة وخاصة قضية التغيرات المناخية التى تؤثر على كافة البلدان .

و أوضحت وزيرة البيئة أن جوائز المسابقة من الدراجات تم أختيارها بعناية لتعكس الأهتمام بالبيئة وما تسهم به من تقليل للأنبعاثات نظراً لأهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام ، مشيرةً إلى أن مثل تلك الأفكار تؤكد على أهمية أن يكون فكر الأجيال القادمة مختلف والبيئة لابد أن نكون جزء من حياتهم فالكل مسؤول عن حماية البيئة ولابد ان يتشارك الجميع، موضحة أنه سيتم استكمال هذا التعاون المشترك خلال العام القادم فى اطار استضافة مصر لقمة التغير المناخى القادم cop27، موجهة الدعوة للجميع بالتعاون لانجاح هذا الحدث العالمى الهام.

وأعربت ياسمين فؤاد عن سعادتها بإهتمام القطاع الصحى بقضايا البيئة، نظراً للارتباط الوثيق بين البيئة والصحة، مؤكدة على أن وجود نظام بيئى صحى متكامل سوف يضمن العيش الكريم على كوكب الأرض، مشيرة الى أهمية التعاون بين القطاع الصحى والبيئة ، نظراً للأحداث العالمية التى تحدث حاليا من حدة آثار تغير المناخ وقوتها من حيث ارتفاع درجات الحرارة، واختلاف الطقس من سيول واعاصير وامطار غزيرة وغيرها. وهو ما سيترتب عليه التأثير على الغذاء والمياه والمبانى والانتاج وغيرها من أنماط الحياة، ومن هنا كان اهتمام الحكومة المصرية بالعمل على دمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة، مضيفةً أن وزارة البيئة تسعى إلى توسيع قاعدة الشراكات مع كافة فئات المجتمع لنشر فكرة مراعاة البعد البيئي فى كافة القطاعات.