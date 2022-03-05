«بالبنط العريض» يكشف ازدواجية الدول الكبرى فى التعامل مع إعلام الحرب

جدة - نرمين السيد - يناقش الإعلامى الدكتور حسام فاروق، فى حلقة اليوم، من برنامج بالبنط العريض، كيف تعاملت الدول الكبرى مع الإعلام فى الحرب الدائرة حاليا بين روسيا و أوكرانيا، وكيف أن الدول الكبرى الممثلة فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربى التى كانت تهاجم مصر والدول العربية عند حجب وسائل إعلام تحرض على الكراهية وتسعى لتقويض السلم المجتمعى وتنشر الشائعات التى تضر بالأمن القومى هى نفسها التى حجبت معظم وسائل الإعلام الروسية الآن وكذلك الإعلام الذى يتبنى وجهة النظر الروسية.





ويكشف فاروق، كيف أن لغة المصالح والتوجهات السياسية هى التى تحكم عمل الصحافة فى الدول الأجنبية الكبرى التى تتشدق ليل نهار بحرية التعبير والرأى والرأى الآخر، وهى أول من يرفض الرأى الآخر، وكيف أن هذه الدول التى تزعم أنها تمثل العالم الحر هى الآن تكيل بمكيالين حينما تتعرض هى لنفس الظروف. ويتطرق حسام فاروق إلى استخدام كل طرف الإعلام لصالحة ولا مكان للنزاهة والمهنية، ويضرب مقدم البرنامج أمثلة كانت فيها أمريكا وأوربا تدافع عن مواقع إخبارية تبث محتوى إرهابى، كانت مصر وبعض الدول فى منطقتنا العربية قد حجبتها حفظا لأمنها القومى، وكيف أن أمريكا وأوروبا الآن يحجبان الإعلام الروسى الرسمى على مسمع ومرضى من العالم، والشىء نفسه فعلته روسيا كرد فعل مساوٍ، ولم يحسب أى من الطرفين أى حساب لحرية التعبير. «بالبنط العريض» يعرض على الهواء مباشرة فى الساعة 3:45 عصرا بتوقيت القاهرة على شاشة القناة الفضائية المصرية، يعده ويقدمه الدكتور حسام فاروق، الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال، وإكرام مصطفى.

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