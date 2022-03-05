رئيس جامعة القاهرة: تخريج دفعات بمواصفات عالمية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة استحدثت فى السنوات الأخيرة برامج جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية وتسد الفجوة المعرفية وتلبى الحاجة الوظيفية فى المشروعات القومية المصرية وتقدم خريجين بمواصفات عالمية يساهمون فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.





وذكر بيان للجامعة، اليوم السبت، أن وفدا من طلاب وأساتذة قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة زار مدينتى بورسعيد والعلمين الجديدة، للتعرف على تقنيات المدن الذكية المستدامة وبناء الأبراج الشاهقة وتوفير تجربة عملية وتفاعلية للطلاب للتعرف على المشروعات الكبرى الجارية والتقنيات الحديثة المستخدمة فيها حتى يتمكن الطلاب من تصميم مشروعات تتناسب مع هذا السياق وتدعم رؤية الحكومة واستراتيجيتها في عمليات التنمية.

وقال الخشت إن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص جامعة القاهرة على تنظيم زيارات ميدانية لطلابها للمشروعات الكبرى لتزويد الطلاب بالخبرات والمهارات المختلفة واطلاعهم على أساليب التصميمات المعمارية العالمية.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة، إن الزيارة مثلت فرصة فريدة للطلاب لمشاهدة نماذج معمارية حديثة، مشيرًا إلى أن مهندسى المواقع قدموا شرحا للطلاب عن مفهوم الأبراج والتحديات الهيكلية وتقنيات البناء، وتناقش الطلاب مع المهندسين حول المعمارية التفصيلية وتصميمها المتطور والتباين فى تجربة المقياس البشرى.

فى سياق متصل، شارك عدد من طلاب جامعة القاهرة فى الافتتاحات الرئاسية الأخيرة لعدد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية، بهدف إطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وإظهار الدور الكبير الذى تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت كان قد وجه، خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة خلال شهر يناير الماضى، بتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى لتوعية الطلاب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع فى مختلف مجالات التنمية، وتعريف الطلاب بالمشروعات التنموية القومية العملاقة التى من شأنها توفير فرص عمل لهم في المستقبل بعد تخرجهم.