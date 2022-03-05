جدة - نرمين السيد - تبدأ مديرية الصحة بالفيوم، غدا الأحد، حملة طرق الأبواب للتطعيم بلقاح كورونا من عمر 12 سنة فأكثر لطلاب المدارس، والجامعات والحوامل والمرضعات، والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، والمخططين للحمل.





وبدأت الإدارات الصحية تدريب فرقها من الأربعاء الماضى، وتنظم الحملة بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات والمدارس والجامعات والمحليات. وتجوب فرق الحشد والتوعية وعددها 1835 جميع شوارع مدن وقرى المحافظة وتوجه المواطنين لأماكن الفرق التى ستقوم بالتطعيم وعددها 625 فريقا ستوجد فى أماكن ثابتة ومميزة . وأوضح الدكتورمحمد عبد التواب مدير الشؤون الوقائية، أن الإدارة المركزية للطب الوقائى بالوزارة وفرت المطبوعات اللازمة للحملة والإشراف المركزى لتدريب الفرق ومتابعة الحملة . وأكد الدكتور حاتم جمال الدنيا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الوزارة أمدت المديرية بـ630 تابلت لتسجيل بيانات المطعمين، مشيرا إلى أنه لا يشترط التسجيل المسبق على الموقع الإلكترونى أو وجود رسالة توجيه لمركز تطعيم معين، ويتوفر بالحملة جميع أنواع الطعوم، ويتم تطعيم جميع الجرعات "أولى - ثانية - تنشيطية". يذكر أنه سيتم اليوم السبت عمل محاكاة بقريتى جردو ومطول بمركز إطسا قبل البدء الفعلى للحملة المقرر غدا الأحد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة الفيوم تبدأ غدا حملة طرق الأبواب لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.