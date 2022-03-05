/683230/النائب-عبده-أبو-عايشة-جلوس-98-قاضية-بمجلس-الدولة-انتصار-جديد-للمرأة-المصرية-في-عصرها-الذهبي

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهده مجلس الدولة اليوم، بتجليس 98 قاضية على منصة القضاء مع زملائهم من القضاة فى مجلس الدولة يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية في عصرها الذهبي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

دوت الخليج

تولي المرأة للمناصب القضائية استمرار لعصرها الذهبي

وأضاف أبو عايشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المرأة المصرية تحظى بالعديد من المكتسبات في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن القاضية في مجلس الدولة سوف تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى انه بهذا الحدث سيكون القاضيات قد تحقـق لـهن جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية منذ 72 عاما لم تجلس المراة على منصة القضاء، وأن ما شهده مجلس الدولة اليوم يعد حصاد لثمار نضال المرأة المصرية وانجاز جديد يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة تمكين المرأة المصرية .