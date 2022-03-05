المهندس محمد على محفوظ نقيباً للمهندسين بالأقصر

/683220/المهندس-محمد-على-محفوظ-نقيبا-للمهندسين-بالأقصر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة المهندسين فى محافظة الأقصر بفوز المهندس محمد على محفوظ بمقعد نقيب المهندسين بالأقصر في الانتخابات التى تمت بعد تفوقه على منافسه في جولة الإعادة المهندس أسعد مصطفى.

دوت الخليج

المهندس محمد محفوظ نقيب المهندسين الجديد بالاقصر، عبر عن سعادته الكبيرة بالفوز في جولة الإعادة، وثقة أعضاء الجمعية العمومية الذين ادلوا بأصواتهم مؤكدا على انطلاقه في تكليفه من زملائه المهندسين بدءا من اليوم لخدمة جموع المهندسين وتحقيق ما يرجون من خدمات .

التواصل والاستثمار والتطوير

وأضاف انه يشعر بمسئولية كبيرة بعد هذه الثقة التى وضعها له مهندسي الأقصر، موضحاً أن برنامجه يتلخص في التواصل والاستثمار والتطوير، وهو ما سيتحرك فيه بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.