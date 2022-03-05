/683218/بعد-غياب-حفل-بهاء-سلطان-في-جامعة-مصر-يرفع-شعار-كامل-العدد

عاد الفنان بهاء سلطان من جديد لإحياء حفلات غنائية بعد غياب استمر لفترة طويلة، عقب تصالحه مع المنتج نصر محروس، رافعًا شعار كامل العدد بحفله الأخير.

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل بهاء سلطان في جامعة مصر

بهاء سلطان يتألق في حفله بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

حرص الفنان بهاء سلطان أن يعرب عن سعادته الكبيرة مساء أمس الجمعة في حفله الأخير بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادس من أكتوبر، وقال بهاء سلطان خلال الحفل: "كنت متشوق إلى الوقوف على خشبة المسرح ولقاء الجمهور"، وبالفعل استقبل الحضور وجمهور الحفل بحفاوة كبيرة وتصفيق حار ووجه لهم الشكر أيضًا على حسن الاستقبال.

وقدم بهاء سلطان خلال حفله أمس مجموعة من الأغاني القديمة التي يفضلها محبيه والجمهور بجانب أغاني من ألبومه الجديد مثل "تعالى أدلعك"، و"غلطان"، و"مالك"، و"طب ليه"، و"الواد قلبه بيوجعه"، و"أنا زعلت في حاجة"، وغيرها.

عودة بهاء سلطان بحفل في جامعة مصر

يذكر أن حفل بهاء سلطان كان قد رفع شعار "كامل العدد" فبمجرد طرح ذاكر الحفل نفدت كلها مما يدل على شعبية بهاء سلطان واشتياق جمهوره ومحبيه لحفلاته الغنائية وعودته بقوة.

ويواصل بهاء سلطان مؤخرًا طرح باقي أغاني ألبومه الجديد "سيجارة"، حيث يعتمد نشر أغنية كل فترة حتى لاقى به نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات واستماع عالية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومنصات الأغاني مثل أنغامي.

ألبوم بهاء سلطان الجديد

جدير بالذكر أن اسم الفنان بهاء سلطان كان قد تصدر محركات البحث بموقع "جوجل" الشهير وبمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك عقب حلقة برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس.

وكان قد حل الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس ضيوف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ببرنامجها المذاع عبر شاشة قناة dmc الفضائية، وجاءت الحلقة احتفالا بالعام الجديد 2022، وحملت شعار "الصلح والتنازل" بينه وبين المنتج نصر محروس.

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وكانا الثنائي نصر محروس وبهاء سلطان قررا التنازل عن العقود التي تجمع بينهما وطرح أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم سيجارة، وبذلك تنتهي خلافات كانت قد استمرت لحوالي سبعة سنوات سابقة.