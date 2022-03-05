البرلمان يحيل 34 تقرير مقدم من لجنة الاقتراحات والشكاوي للحكومة..الإثنين المقبل

/683217/البرلمان-يحيل-34-تقرير-مقدم-من-لجنة-الاقتراحات-والشكاوي-للحكومةالإثنين-المقبل

يحيل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الإثنين المقبل، 34 تقريرا من اللجان المشتركة بشأن عدد من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن بعض مشكلات البنية التحتية فى قطاعات النقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي، وأنشاء بعض المدارس.

دوت الخليج

اقتراحات برغبات مقدمة من:

1. العضو/ إبراهيم عويس، بشأن إنشاء معهد ديني إعدادي ثانوي على قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة بقرية أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

2. العضو/ زكريا حسان، بشأن ترحيل أعمدة إنارة الطرق بمركزي أخميم وساقلته – محافظة سوهاج على الطريق الزراعي الشرقي.

3. العضوين/ عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن تطوير موقف قليوب المحطة وفتح خطوط سير جديدة بمركز قليوب – محافظة القليوبية.

4. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن تطوير وتأهيل محطة قطار نجع سبع – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

5. العضوين/ إبراهيم عويس، ودرويش مرعى، بشأن إقامة سوق حضاري بمدينة قليوب – محافظة القليوبية على قطعة أرض تابعة للأوقاف.

6. العضو/ علاء سليمان، بشأن توسعة طريق أسيوط – الغنايم – محافظة أسيوط.

7. العضو/ مصطفى بدران، بشأن إنشاء مبنى مجمع خدمات حكومية بالوحدة المحلية بقرية المطيعة – محافظة أسيوط.

8. العضو/ محمد السعيد عوض، بشأن تطوير حي الجوال التابع لمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

9. العضو/ أحمد البعلى، بشأن إنشاء الوحدة المحلية لقرية الجرايشة فصلاً من مركز ومدينة أبو صوير – محافظة الإسماعلية.

10. العضوة/ نجلاء العسيلى، بشأن إلزام جميع المحافظات بتوفير سيارات لنقل ذوي الاعاقة.

11. العضو/ محمود الصعيدى، بشأن إقامة كوبري علوي فوق خط السكة الحديد الموجود بين محطة أوسيم ومحطة قرية برطس وفوق ترعة الزمر – مركز مدينة أوسيم – محافظة الجيزة.

12. العضو/ مدحت الكمار، بشأن إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية عرب جهينة – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية.

13. العضو/ مصطفى بدران، بشأن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لبعض العزب التابعة لقرية المطيعة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

14. العضو/ صفاء جابر عيادة، بشأن توصيل الصرف الصحي بمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

15. العضو/ أحمد عبد السلام قورة، بشأن عمل حيز عمراني للقرى والنجوع التي لم يرد لها خرائط حيز عمرانى بمركز دار السلام – محافظة سوهاج.

16. العضو/ أسامة عبد العاطى، بشأن إحلال وتجديد محطة مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

17. العضو/ هشام الجاهل، بشأن إنشاء محطة معالجة صرف صحي محلة الأمير - مركز رشيد – محافظة البحيرة.

18. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن بناء جناح بمدرسة آل عابدين بقرية موشا – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

19. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن بناء مدرسة بقرية البورة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

20. العضو/ زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة الطوايع للتعليم الأساسي - مركز اسنا- محافظة الأقصر.

21. العضو/ سحر صدقى، بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة خزان قناطر نجع حمادى – محافظة قنا، لإنشاء مدرسة ثانوي عام.

22. العضو/ أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة أسيوط.

23. العضو/ أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء جناح بمدرسة غزالة الابتدائية بقرية غزالة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

24. العضو/ محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مدرسة تربية فكرية بقرية كفر الأمير عبد الله – مركز تمي الامديد – محافظة الدقهلية.

25. العضو/ عبد الفتاح الشحات، بشأن إنشاء مدرسة ثانوي تجارى مشتركة بمركز أبو تشتت – محافظة قنا.

26. العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن توفير جهاز اشعة لمستشفى كفر الدوار المركزي – محافظة البحيرة.

27. العضو/ فايق زكى، بشأن إنشاء وحدة إسعاف بقرية المعصرة – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية.

28. العضو/ أحمد الشريف، بشأن تزويد مستشفى العامرية العام بمحافظة الإسكندرية بعدد من الأقسام (الحروق، والتجميل، والسموم، جراحة المخ والأعصاب).

29. العضو/ علاء سليمان، بشأن تقوية شبكات المحمول فى قرى بحري مركز ومحافظة أسيوط.

30. العضوين/ زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن إحلال وتجديد الكوبري الكائن بقرية الحواويش كيلو 68 على ترعة نجع حمادي الشرقية – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

31. العضو/ أحمد الشريف، بشأن إحلال وتجديد محطات رفع الرى (2، 3، 4، 5) فى ترعة مريوط – محافظة الإسكندرية.

32. العضو/ ياسر منير عبد الجواد، بشأن استكمال تغطية مصرف (بحر نشرت) من المزلقان الرئيسي لمدينة قلين – محافظة كفر الشيخ وحتى آخر تغطية فى اتجاه مستشفى قلين المركزي.

33. العضو/ أشرف أبو الفضل، بشأن ترميم كوبري العاقولا على ترعة حجازة العليقات – مركز قوص – محافظة قنا.

34. الأعضاء/ على خير الله، والحسينى عيسى، أحمد الشناوى، بشأن إنشاء كوبري مشاة على المجرى المائي لجزيرة نزلة باقور التابعة للوحدة المحلية بقرية باقور – محافظة أسيوط.