/683216/بيطرى-الغربية-تكثف-حملاتها-لتحصين-الماشية-استعدادا-لشهر-رمضان

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم السبت، 196 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الممتدة حتى منتصف مارس الجاري.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 170 ألف رأس ماشية من " الأبقار"، و50 ألف من " الضأن"، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

حريق هائل يلتهم مسكن زوجية بالغربية

نشب حريق هائل فى أحدى الشقق السكنية، دون وقوع إصابات بقرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود، وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأندلاع حريق هائل داخل أحدى الشقق السكنية بقرية ميت عساس، وأتت النيران على معظم محتويات الشقة من فرش واثاث دون وقوع إصابات.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وبمعاينة فريق البحث الجنائي لأثار الحريق تبين أن السبب حدوث ماس كهربائى وتطايرت الشرارة حتى وصلت للأثاث، ولا توجد شبهة جنائية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتدادها للشقق المجاورة وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة واستكمال باقى التحقيقات.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بالغربية

وفى سياق أخر، تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز بسيون، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز بسيون، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.