علاقته بـ ليلى أحمد زاهر أم غيرة فنية؟.. تفاصيل جديدة حول أسباب خلاف دنيا سمير غانم مع هشام جمال

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لازال الخلاف الذي وقع بين الفنانة دنيا سمير غانم وهشام جمال يثير تساؤلات الجمهور حول أسبابه وماذا جعل الفنانة تلغي متابعته بشكل مفاجيء على الرغم من الصداقة الطويلة التي جمعتهما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جديدة عن خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

عُقد مؤخرًا خلال الأيام القليلة الماضية عدة جلسات للصلح بين دنيا سمير غانم، والمنتج هشام جمال، بالتزامن مع رفض الأخير لعرض مسلسلها الجديد "عالم موازي" ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، ويأتي سبب الخلاف تفضيل هشام جمال لعرض الجزء الثاني من مسلسله الذي يحمل اسم "في بيتنا روبوت" عن عرض مسلسلها بعد تأجيله العام الماضي.

وانتشرت أنباء عن معرفة الفنانة دنيا سمير غانم بتأجيل عرض مسلسلها "عالم موازي" من المواقع الإخبارية وليس من منتج المسلسل هشام جمال مما أثار غضبها واستيائها منه، وبعدها كتبت دنيا في منشور لها رسالة غامضة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي قائلة: "تأكد من أن كل شخص في قاربك يجدف ولا يحفر ثقوبًا عندما لا تشاهد".

تأجيل مسلسل دنيا سمير غانم

وزاد من حدة هذا الخلاف أيضًا تأجيل طرح فيلمها الجديد "تسليم أهالي" وعدم عرضه حتى الآن على الرغم من الانتهاء من تصويره منذ عام ونصف تقريبًا.

ويذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم حذفت أيضًا صورهما معًا من صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، ورجح البعض أن سبب الخلاف أيضًا التقارب الفني الذي يأتي بين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال حيث يتعاونا معا في بطولة مسلسل "في بيتنا روبوت"، وزعم البعض من الجمهور والمتابعين أن السبب غيرة الفنان من نجاح دنيا بالموسم الرمضاني.

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جدير بالذكر أن الفنان هشام جمال والفنانة دنيا سميرغانم كانا بمثابة توأم فني وذلك عقب انفصالها عن الفنان أحمد مكي وعدم تقديم أجزاء جديدة من مسلسلهما الشهير "الكبير أوي" وبعدها شاركت هشام جمال في عدة أعمال كممثل وكمنتج وكمطرب مثل: "في اللا لا لاند"، و"نيللي وشريهان"، و"لهفة"، و"بدل الحدوتة3".

ويشارك الفنانة دنيا سمير غانم في بطولة مسلسل عالم موازي الذي كان من المقرر أن تنافس به بالموسم الرمضاني المقبل كلا من عمرو وهبة، وشيماء سيف ووالدتها الراحلة دلال عبد العزيز.