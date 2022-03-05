/683208/رئيس-الشيوخ-مصر-سباقة-للانضمام-للإتفاقات-الأممية-لمواجهة-العنف-ضد-المرأة--وتعزيز-حقوقها-السياسية

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالجلسة الخختامية لمؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى بافريقيا والعالم العربي، ان مصر كانت سباقة للانضمام لكافة الاتفاقات الأممية ذات الصلة بحقوق المرأة ، إضافة إلى تدشين اتفاقات وبرتوكولات وقوانين وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة والقضاء على كافة اشكال التمييز ضدها وتكريس حقوقها وايلاء اهمية خاصة للمرأة المعيلة وذات الاحتياجات الخاصة وتعزيز الحقوق السياسية للمرأة انتخابا وتمثيلا فى برلماناتنا عبر المزايا النسبية للتمثيل الملائم بمجالسنا.

دوت الخليج

الفعاليات الختامية لمؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى بافريقيا والعالم العربي

جاء هذا خلال كلمته التي القاها بفعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر رابطة مجالس الشيوخ و الشورى و المجالس المماثلة بافريقيا و العالم العربى.

وأكد أن مجلس الشيوخ المصرى باشر اعماله منذ عام ٢٠٢٠ بجانب مجلس النواب المصرى، وفق ما افصح عنه الاستفتاء الشعبي والارادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لكل ما فيه صالح وطننا الأبي الذى انطلق منذ عام ٢٠١٤ الى رحاب التنمية والاستقرار والنهوض مشارفا على تحقيق تطلعاته لجمهورية جديدة يعود ارثها البرلمانى لعام ١٨٦٦ م .

وتناول رئيس مجلس الشيوخ، ثلاثة موضوعات مطروحة على المنتدى":

الاول : التضامن العربى الأفريقى فى ظل جائحة كورونا كمحور أول ،مشيراً إلى أن مصر قامت بتوطين صناعة اللقاحات و الدواء بهدف التصدير للأشقاء فى القارة و الدول العربية ، لمواجهة الجائحة.

كما تحدث "عبد الرازق " فى المحور الثالث عن اهمية العدالة المناخية و الصحية، مشيدا باختيار مصر لاستضافة قمة الامم المتحدة للمناخ فى دورتها ال٢٧ أواخر هذا العام، وفى نهاية كلمته اكد على ضرورة تبادل الرؤى و تكثيف الجهود بين برلمانات الرابطة لتحقيق غايات شعوبها.

ونتيجة لكلمة "عبد الرازق" افرد البيان الختامى للمنتدى توصية خاصة اثنى فيها على استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر المناخ السابع والعشرين نهاية هذا العام وتمنى لها التوفيق.