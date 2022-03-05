/683203/أثناء-عودتهم-من-فرح-بالمنصورة-مصرع-5-شباب-سقطت-سيارتهم-بإحدى-الترع

مأساة كبيرة شهدتها احدى قرى محافظة الدقهلية بعد مصرع 5 أشخاص غرقا، أمس الجمعة، عقب سقوط سيارة كانوا يستقلونها بترعة البحر الصغير بناحية مركز الجمالية شمال محافظة الدقهلية.

دوت الخليج

بدات الواقعة بتلقى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود اخطارا من الأهالى بسقوط سيارة داخل ترعة البحر الصغير بناحية مركز الجمالية، على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتمكن الأهالى من انتشال مستقلى السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى الجمالية العام وتبين وفاة 5 من الشباب كانوا بداخل السيارة.

قرية ميت شرف التابعة لمركز المنزلة

تبين بالفحص والتحرى أن السيارة تحمل أرقام 5194 ف ب ص، وانحرفت من قائدها أثناء السير على الطريق، وسقطت بترعة البحر الصغير مقابل قرية غنيم شطا، وكشفت التحريات أن المتوفين جميعا من قرية ميت شرف التابعة لمركز المنزلة، وهم: فادى هانى عبد الحميد 17سنة، وأحمد مجدى السيد على 20 سنة، ومحمد شريف السيد على 17 سنة، ومحمد كمال محمد توفيق العراقى 17 سنة، أحمد مجاهد السلاوى رخا 22 سنة.

وأشارت التحريات إلى ان المتوفين كانوا عائدين من حفل زفاف بمدينة المنصورة، وجارى تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الجمالية، وتم استخراج السيارة ونقلها مركز شرطة منية النصر تحت تصرف النيابة وحل الحادث المحضر رقم 2551 جنح م النصر لسنة 2022، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.