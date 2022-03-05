أرقام البرتغالي فيريرا مع الزمالك قبل العودة مجدداً

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أعلن نادي الزمالك أمس الجمعة، عن تولي البرتغالي جوسفالدو فيريرا للقلعة البيضاء، المدير الفني السابق لنادي سانتوس البرازيلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام فيريرا مع الزمالك

فيما حقق البرتغالي فيريرا بطولتين الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، والتي جاءت الأولى بتصدر الترتيب برصيد 87 نقطة، و الفوزعلى الأهلي بثنائية والتتويج بالكأس.

إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون

ومن ناحيه اخري أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفني.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة أبناء مية عقبة في المباراة الأخيرة مع الفرنسي أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف بدوري الأبطال.

يوسف أوباما يلتزم بالموعد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت المحدد إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.

أسامة نبيه

عقد أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، قبل انطلاق المران الجماعي أمس الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأثنى “نبيه” على على أداء اللاعبين في مباراة فيوتشر الأخيرة، وأشاد بالروح التي ظهر عليها الفريق والإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة، وطالب بضرورة الاستمرار في تقديم أداء أفضل في الفترة المقبلة.