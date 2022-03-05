/683202/وزيرة-التجارة-والصناعة-تلتقي-مدير-عام-المنظمة-العربية-للتنمية-الصناعية-والتقييس-والتعدين

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع المهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين إستعرضا خلاله دور المنظمة فى تعزيز التكامل الصناعي والتعديني والتجاري بين الدول العربية وكذا دورها فى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد للوفاء باحتياجات الصناعة العربية .

دوت الخليج

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين

حضر اللقاء الدكتور خالد صوفى رئيس هيئة المواصفات والجودة والدكتور محمد الشريف مدير مكتب التخطيط والمتابعة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين .

وقالت الوزيرة أن المنظمة تقوم بدور رئيسي فى تعزيز التنمية الصناعية والتعدينية في الدول العربية وذلك بإعتبارها إحدى الكيانات التابعة لجامعة الدول العربية والتى تعمل فى إطار إستراتيجية العمل الاقتصادى العربى المشترك ، لافتةً إلى دور المنظمة الهام فى توحيد المواصفات العربية وبما يسهم فى دعم حركة التبادل التجارى بين الدول العربية وتوفير منتجات ذات جودة مرتفعة بأسواق الدول العربية .

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة لرفع كفاءة وتنافسية وتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية العربية وبما يصب فى مصلحة المستهلك العربى وكافة اقتصادات الدول العربية ، لافتة فى هذا الإطار إلى إستعداد مصر لتقديم المساندة والدعم الفنى اللازم لمساعدة الدول العربية الشقيقة فى تنمية وتطوير كياناتها الصناعية ونقل التجربة المصرية المتميزة فى مجال إنشاء وإدارة التجمعات الصناعية المتخصصة ومجالات المواصفات والمقاييس الأمر الذى يسهم فى تحقيق التكامل الصناعى العربى.

ومن جانبه أكد المهندس/ عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الدور الهام للدولة المصرية فى تحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى بين الدول العربية وذلك باعتبارها العمق الإستراتيجي للعالم العربى ، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل على توحيد الصف العربي والإفريقي للحصول على المزيد من المقاعد بالمنظمات العالمية للتقييس والمواصفات . وأشار الصقر إلى أن المنظمة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهادفة لدعم العمل العربى المشترك فى مجالات المواصفات والجودة وعلى رأسها مشروع الحلال العربى والذى يستهدف تدشين منظومة عربية متكاملة فى مجال الذبح الحلال ، لافتاً إلى أن المنظمة أطلقت مؤخراً أول منصة رقمية لطلبات وعروض المنتجات العربية والتى تسهم فى تحقيق التكامل الصناعي والتعديني العربى وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد بين الصناعات العربية .

ولفت إلى أن المنصة تسهم أيضاً فى فتح قنوات للتواصل بين القطاعات الإنتاجية العربية لتوفير احتياجاتها بالإضافة إلى تيسير حركة الصادرات والواردات بين الدول العربية ، مشيراً إلى أن عدد المنشآت المسجلة على المنصة يبلغ حالياً 13 ألف منشأة ومن المستهدف الوصول إلى 100 ألف منشأة خلال المرحلة المقبلة.