لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر.. انطلاق أول قطار درجة ثالثة...

بناءً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحديث منظومة السكك الحديدية وتعليمات الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل بتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة كخدمه جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية وهي خدمة سريعه لخدمة عواصم المحافظات فقط بالاضافةالي محطتي ادفو وكوم امبو وحيث تنطلق أولي الرحلات علي خط القاهرة /أسوان يوم ٨ مارس الجاري قطار رقم ٣٠٠٦ الساعة ٥:١٥ وقطار رقم ٣٠٠٧ من اسوان / القاهرة الساعة ٤:١٥ يوم ٩ مارس علي أن يتوالي تشغيل الرحلات علي باقي الخطوط . والجدير بالذكر ان الهيئة تسعي الي تقديم خدمة جيدة بسعر يتناسب مع جمهور الركاب حيث يبلغ ثمن التذكرة من القاهرة إلي أسوان 150 جنيها. وتؤكد الهيئة إتاحة الحجز على هذه القطارات بمكاتب حجز التذاكر بالمحطات وعلي ابلكيشن و موقع الحجز ، كما يوجد بكل قطار عربة بوفيه لتوفير إحتياجات الركاب من الاطعمة والمشروبات والهيئة لا تتوانى عن تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب لتوفير سبل الراحة لهم .

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