لأول مرة.. انطلاق أول قطار درجة ثالثة مكيف الثلاثاء

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وتنطلق أولى الرحلات على خط القاهرة /أسوان يوم 8 مارس الجارى، قطار رقم 3006 الساعة 5:15، وقطار رقم 3007 من أسوان / القاهرة الساعة 4:15 يوم 9 مارس، على أن يتوالى تشغيل الرحلات على باقى الخطوط.
يأتى ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحديث منظومة السكك الحديدية، وتعليمات المهندس كامل الوزير، وزير النقل بتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.
جدير بالذكر أن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمة جيدة بسعر يتناسب مع جمهور الركاب، حيث يبلغ ثمن التذكرة من القاهرة إلى أسوان 150 جنيها.
وتؤكد الهيئة إتاحة الحجز على هذه القطارات بمكاتب حجز التذاكر بالمحطات وعلى أبلكيشن وموقع الحجز، كما يوجد بكل قطار عربة بوفيه لتوفير احتياجات الركاب من الأطعمة والمشروبات، والهيئة لا تتوانى عن تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب لتوفير سبل الراحة لهم.
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