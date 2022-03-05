بدء الدراسة بالدفعة الرابعة للدبلوم المهنى المتخصص فى الاستشعار من البعد

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول بدء الدراسة للدفعة الرابعة بالدبلوم المهنى المتخصص فى الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالشراكة بين الهيئة وجامعة عين شمس.





وأشار التقرير إلى أن الدبلوم يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الهيئة وجامعة عين شمس، بهدف تخريج متخصصين مؤهلين تأهيلاً عاليًا فى نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد. وينفرد الدبلوم باحتوائه على منهج دراسى علمى، يشمل الجوانب النظرية والعملية لمقررات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البُعد، وبرمجة نظم المعلومات الجغرافية، بحيث يمنح التدريب خريجى الجامعات والكليات المختلفة المهارات العلمية والتطبيقية فى موضوعات الدراسة المتعلقة بمجال تلك التقنيات، مما يعزز فرص العمل المتاحة لهم فى هذا المجال، خصوصًا مع زيادة الطلب العالمى على المتخصصين والمهنيين فى هذا المجال الحيوى، وتستغرق الدراسة بالدبلوم 36 ساعة معتمدة موزعة على 3 فصول دراسية

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