تحرك عاجل من محافظ الجيزة ضد مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الاراضى الزراعيه وردع المخالفين .

كما شدد على المتابعه الميدانية على مدار اليوم ورصد حالات البناء المخالف وتحقيق الانضباط .

وفى هذا الإطار قامت محافظة الجيزة بإزالة 24 حالة تعدى وبناء مخالف على أراض زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء .

وأعلنت المحافظة إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بطريق عالية بزواية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس، بالإضافة إزالة أعمال بناء سقف مخالف بدون ترخيص الدور الأول بعد الأرضى على مساحة حوالى 60 م بناحية صيدح خلف المدرسة .

وفى مركز العياط تمت إزالة 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة جمالون على مساحة 30 م2 وإزالة حالة تعدى بالبناء على أراضى زراعية على مساحة 100 م2، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد عبارة عن مغسلة على أرض أملاك دولة وجميعهم بالوحدة المحلية ببرنشت .

وفى مركز ومدينة أطفيح اليوم تمت إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعيه بقرية كفر قنديل على مساحة 1125م2 فى المهد، وفى مركز ومدينة الصف تمت إزالة وفك شدة خشبية بعقار مخالف بقرية طرخان بمساحة 150م إلى جانب إزالة بناء مخالف بالبلوك الأبيض بمنطقة عرب القميعى بالودى وإزالة 3 حالات تعد على الأراضى أملاك الدولة بعرب الترابين بمساحة 900م2 .

وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.