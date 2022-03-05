حياة كريمة.. منتدى شباب العالم يكلف نهى طلعت بإنشاء منصة حوار فعالة (صور)

جدة - نرمين السيد - كلفت إدارة منتدى شباب العالم، الدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وسفيرة من سفراء حياة كريمة، بوضع خطة لتنفيذ توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية، بإنشاء منصة حوار فعالة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية، بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة".





بدأت الفعاليات بإطلاق حوار مجتمعى، وتشرفت غرفة العمليات المركزية للمشروع القومى "حياة كريمة" باستضافة أول لقائين. جاء ذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو مجلس النواب ولفيف من ممثلى الاتحادات الإقليمية وممثلى بعض مؤسسات المجتمع المدنى كافة. تم خلال اللقاء مناقشة الحضور للفرص المختلفة؛ لتعظيم الاستفادة من إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى.

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