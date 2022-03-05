خاص| أول رد من نقيب الإعلاميين على تصريحات شريف عامر بعد استدعائه للتحقيق

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دوت الخليج يرصد رد نقيب الإعلاميين على تصريحات شريف عامر

رد نقيب الإعلاميين طارق سعدة

جاء رد الإعلامي شريف عامر على قرار استدعائه للتحقيق من قبل نقابة الإعلاميين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، مفاجيء للجميع، حيث وجه اعتذاره في البداية للجمهور لأن مقدمة البرنامج ستكون حول مشكلته الأخيرة.

ومن جانبه قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "لن أعلق على كلام شريف عامر والرد سيكون خلال الأيام المقبلة بقرارات وتقدمنا للنائب العام ببلاغات ضد شريف عامر ومبروك عطية".

تصريحات شريف عامر

وكان شريف عامر مذيع قناة MBC مصر الفضائية، وجه كلامه لنقيب الإعلاميين في مقدمة حلقته ببرنامج "يحدث في مصر" وقال: "أنا راجل ربيت عيالي خلاص وعلمتهم وممكن أقعد في البيت ومعنديش أي مشكلة.. وبقالي 30 سنة بشتغل في الشغلانة دي".

وأضاف: "وفي آخر 4 أشهر اسمي بقى الخبر وعمري ما سعيت لذلك، وأنا أدعى لنفسي أن رصيد ما بيني وحضراتكم يسمح لي إني يبقى ليا شوية مصداقية كويسين عندكم.. تعلمت صحافة على يد أساتذة وكنت اسمع صوت فتحي غانم يتكلم عن القضايا الصحفية ولما كبرت كنت أناقش الأستاذ محمد حسنين هيكل عن الصحافة في مرحلة صعبة جدا من تاريخنا، علشان كده معلش أنا راجل بأمشي مفرود ومستقيم الضهر ومرفوع الرأس".

شريف عامر يهاجم طارق سعدة

وخلال كلامه أيضًا هاجم نقيب الإعلاميين، متابعًا كلامه: "أنا بطلب من الأستاذ طارق سعدة إذا كنا إحنا بنتكلم عن المهنة إن إحنا نمارس اللي بنطلبه من الناس يعني لجنة تأسيس لنقابة الإعلاميين لازم أنها لما تطلب من الناس عدم الاجتزاء أو أنها تتعامل مع السياق ميصحش أنها تكتب بيان وفي البيان تحط فيديو".

واستكمل قائلًا: "وبالمناسبة عرض الفيديو ده في القوانين المحلية وقوانين الدولة غلط لأنك لا تملك هذا الفيديو ولا هذه الصور ومش أنت صاحب القدرة على إذاعتها.. إذا كنا بنتكلم عن المهنة يبقى الاجتزاء جريمة وإحنا بنطلب دايما من الناس إنهم مايعملوش اجتزاء لكلامنا".

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وتابع: "وقلنا كتير إن مصر كلها والمجتمع المصري في السنين اللي فاتت كانت بتعاني من ناس برة مصر يجتزئون كل تصريح بيتقال وبيخرجوه من سياقه، فلما نطلب من حد أنه يلتزم المهنية لا نمارس إحنا الجريمة، والجريمة هي الاجتزاء".