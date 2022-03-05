تنفيذات لتوجيهات الرئيس السيسي..وصول دفعة جديدة من الطلاب المصريين بأوكرانيا من بولندا صباح اليوم

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استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت الموافق 5\3\2022، طائرتين تابعتين لشركة أيركايرو، على متنها عدد 177 من الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا عبر بولندا.

دوت الخليج

الطلاب المصريين من اوكرانيا عبر بولندا

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إجلاء الطلاب المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

يذكر أن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، صرح بأنه تم مساء أمس إقلاع طائرتين تابعتين لشركة إير كايرو، متوجهتين إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارات الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميع المؤسسات التي قامت بالإعداد والتنسيق لعودة 175 مصريا من أوكرانيا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استعرضت الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمتابعة أبنائنا في الخارج المتضررين من الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتة في هذا السياق إلى نجاح جهود عودة عدد من المصريين، خلال الأيام الماضية، على متن طائرة مصرية، مؤكدة على مواصلة التنسيق مع الجالية المصرية في أوكرانيا أولا بأول.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اهابت بالمواطنين المصريين وخاصة الطلبة المصريين بأوكرانيا، ضرورة الالتزام بكافة تعليمات السفارة المصرية بالعاصمة كييف، والتواصل مع السفارة المصرية من خلال الأرقام المذكورة