/683193/خالد-جلال-هو-اللي-رشحني-للغناء-أمام-الرئيس-السيسي-أبرز-10-تصريحات-لـ-ياسمينا-العبد-مع-منى-الشاذلي

حلت الوجه الجديد ياسمينا العبد ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، المُذاع على قناة cbc، مع الإعلامية منى الشاذلي، وعُرفت ياسمينا بشخصية زينة في مسلسل البحث عن علا، الذي تم عرضه في بداية عام 2022 على منصة نتفليكس الرقمية.

دوت الخليج يجمع لكم أهم 10 تصريحات للفنانة ياسمينا العبد في برنامج معكممنى الشاذلي

ياسمينا العبد تتحدث عن مسلسل البحث عن علا

تمنت ياسمينا العبد قبل عرض مسلسل البحث عن علا، أن تتفاعل مع شخصيتها حتى لو فتاة واحدة، ولكن عندما عُرض المسلسل، لاقت نجاحًا باهرًا وتفاعل كبير مع شخصيتها كانت لم تتوقعه البتة، وصرحت خلال أستضافتها في برنامج منى الشاذلي وقالت:

ماكنتش متوقعة نجاح البحث عن علا وكم التفاعل دا مع شخصية زينة.

ياسمينا العبد تتحدث عن حياتها الشخصية

تحدثت الفنانة الشابة ياسمينا العدل أكثر عن حياتها الشخصية، وما أدى للنجاحات التي وصلت لها الآن، وقالت:

- دي أول سنة أعيشها في مصر، قبل كدا كنت مابين سويسرا ودبي.

- من بداية كوفيد-19 بدأت الدراسة في مدرسة خاصة للممثلين والراضيين اللي مضطرين يسافروا كتير؛ عشان ماينفعش أغيب 8 شهور وانا مسافرة بسبب التمثيل.

- فاجئت أهل بأغنية صولو في المدرسة.

- ماما هي مديرة أعمالي وأنا تعباها معايا كتير، بس من غيرها ماكنتش أقدر أعمل حاجة.

ترشيح ياسمينا العبد للغناء أمام الرئيس السيسي

تحدثت ياسمينا العبد عن دور المخرج خالد جلال في حياتها، ومدى تأثيره على أنطلاقها أنطلاقة قوية فيمصر، حيث أنه كان أول الداعمين لها في مصر، وقدم لها المساعدات والتشجيعات لدخول المجال الفني بقوة، وقالت:

شاركت في ورشة المخرج خالد جلال أول ما وصلت مصر رغم صغر سني.

وهو أول حد أداني فرصة أشتغل في مصر.

خالد جلال هو اللي رشحني للغناء قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الشرطة 2020.

ياسمينا العبد أميرة مصرية في مسلسل Theodosia الإنجليزي

سيتم إطلاق مسلسل Theodosia الإنجليزي قريبًا، وهو مكون من 26 حلقة، تقدمت له ياسمينا العبد وأدت عدد من إختبارات الأداء بدوبي، وبعد قَبولها في المسلسل، قدمت دور "الأميرة صفية"، وهي أميرة مصرية صغيرة السن، ذكية ولبقة في الحدث وعلى مستوى عالي من التعلم، ضمن أحداث المسلسل التي تتحدث عن علم المصريات، ويدور في إطار من التشويق والخيال العملي، وقالت:

حبيت دوري في مسلسل Theodosia؛ لأنها شخصية بنت مصرية ولكن بتتكلم كذا لغة ومتعلمة كويس.

دوري في مسلسل Theodosiaجالي بعد كذا تجربة أداء.

وكانت هذه هي أكثر التصريحات تميزًا في لقاء ياسمينا العبد مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة cbc.