/683184/شيكابالا-لاعب-نادي-الزمالك-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ36

يحتفل اليوم السبت الموافق، 5 مارس محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ36، حيث أسطورة حيه في قلوب جماهير القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث فاز ببطولتى دورى 2003 و2004، و 2021.

و5 بطولات كأس مصر2002، 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020.

وفاز بكأس السوبر المحلى 2020، واخر بطولة حصد مع القلعة البيضاء كانت الدوري المصري بعد غياب سنوات عن دولاب الفريق.

إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفني.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة أبناء مية عقبة في المباراة الأخيرة مع الفرنسي أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف بدوري الأبطال.

يوسف أوباما يلتزم بالموعد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت المحدد إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.

أسامة نبيه

عقد أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، قبل انطلاق المران الجماعي أمس الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأثنى “نبيه” على على أداء اللاعبين في مباراة فيوتشر الأخيرة، وأشاد بالروح التي ظهر عليها الفريق والإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة، وطالب بضرورة الاستمرار في تقديم أداء أفضل في الفترة المقبلة.