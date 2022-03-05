محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع التحرير وميدان المساحة

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير والتنسيق العام للطريق بشارع التحرير بحى الدقى، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لها.





وكلف المحافظ، بالمتابعة الدورية وتوجيه الشركة بسرعة إنجاز الأعمال المكلفة بها لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، رئيس حى الدقى وإدارة المرور بكلبشة سيارات نقل متعدية على الطريق العام ومتروكة بالشارع فى انتظار خاطئ، مع التأكيد على ملاك المركبات بعدم الوقوف العشوائى مجددا بنهر الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد محافظ الجيزة، الحالة العامة بشارع النيل ومتفرعاته موجها بإدراج شارع بولس حنا بحى الدقى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة له، إلى جانب رصد الشوارع المتفرعه من شارع النيل والتى بحاجه إلى رفع كفاءة لتطويرها.

وتفقد أيضَا أعمال تطوير ميدان المساحة والشوارع المحيطة به، وتم الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة للميدان ودعم المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة وتركيب كاميرات مراقبة وتخطيط أماكن وساحات الانتظار.

ووجه، رئيس حى الدقى بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال وتكثيف دوريات النظافة ورفع الإشغالات ومنع تركيب الحواجز والأوتاد الحديدية بنهر الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.