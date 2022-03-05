عاجل.. وصول الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا إلى مصر

جدة - نرمين السيد - ونشر هانى يونس، مستشار رئيس الوزراء، عبر صفحته الرسمية عبر "فيس بوك"، صورا من لحظة الوصول.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس، بشأن تسيير طائرتيّن إلى بولندا لإعادة المواطنين.

وأقلعت أمس، طائرتان لشركة "إير كايرو" إلى بولندا، لإعادة الطلبة المصريين، الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم مساء الجمعة، إقلاع طائرتين تابعتين لشركة إير كايرو، متوجهتين إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.